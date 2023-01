Inkulinati sbarca su Xbox Game Pass: trailer di lancio per l'Early Access

Ci siamo, è finalmente possibile giocare Inkulinati in versione Early Access. Il folle strategico a base di inchiostro e disegni in stile manoscritto, sviluppato da Yaza Games e prodotto da Daedalic Entertainment, fa il suo esordio su PC, Xbox Series X/S e Xbox One, con sbarco anche su Xbox Game Pass.

Ad accompagnare il debutto del gioco c'è anche un trailer di lancio che in un paio di minuti riassume tutta l'essenza dell'opera, che offre combattimenti strategici attraverso uno stile unico e inconfondibile. Disegni curatissimi in termini di animazioni, un character design originale e meccaniche di gameplay intuitive sono alla base di Inkulinati, che permette di scatenare esilaranti attacchi speciali con cui stordire e danneggiare i nemici.

L'Early Access è la giusta occasione per sperimentare lo strategico di Yaza Games in attesa della versione completa prevista nel corso del 2023; sempre nel corso dell'anno è in programma anche l'esordio su Nintendo Switch, piattaforma che non gode dell'Early Access ma che riceverà direttamente la versione 1.0 non appena pronta.

Originariamente previsto per il 2021, Inkulinati venne rinviato a causa di difficoltà incontrate dagli autori durante lo sviluppo. La lunga attesa giunge parzialmente a termine grazie all'accesso anticipato, che può già darci un concreto assaggio delle qualità dell'opera in attesa della versione 1.0.