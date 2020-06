Inkulinati, il significato del titolo: il team era già conscio dell'assonanza in italiano

Tra i giochi più bizzarri presentati al recente PC Gaming Show figura senza ombra di dubbio Inkulinati. Merito non solo del particolare concept, ma anche del titolo che nella nostra lingua ha un'assonanza con una parola dal significato ben diverso...

Sebbene la maggior parte dei giocatori sia venuta a conoscenza del progetto in occasione del PC Gaming Show, Inkulinati è stato annunciato nel 2018, mentre a maggio di quest'anno si è reso protagonista di una campagna Kickstarter di successo, grazie alla quale è stato interamente finanziato in appena tre giorni.

Inkulinati, in sostanza, non è spuntato fuori dal nulla, e la comunità di Steam è attiva già da due anni. Spulciando tra le vecchie discussioni abbiamo così scoperto che i ragazzi di Yaza Games sono al corrente già da un bel po' di tempo del fraintendimento che il titolo del loro gioco può provocare in lingua italiana. Le origini del nome Inkulinati, in ogni caso, hanno radici ben precise. In un messaggio datato 3 febbraio 2019 gli sviluppatori hanno scritto: "Inkulinati è una parola che abbiamo inventato. È la combinazione di Ink [inchiostro, ndr] e illuminati, ma abbiano sentito che in italiano può avere altre associazioni. Gli Inkulinati sono un misterioso gruppo di illuminati in possesso di una sostanza straordinaria: l'inchiostro vivente".

Prima di salutarvi, ricordiamo che Inkulinati è un gioco di strategia a turni con protagonisti degli animali medievali che prendono vita (o periscono) per mano di un disegnatore. L'uscita è prevista nel 2021, al momento solo su PC.