Inkulinati: lo strategico con creature d'inchiostro ha una data su PC e Xbox Game Pass

Inkulinati sta per arrivare su Xbox Game Pass: a darne conferma è il team di Yaza Games con l'annuncio della data di lancio della fase Early Access (o Game Preview) su PC e console verdecrociate di questa originale esperienza strategica da vivere in compagnia di un esercito di creature d'inchiostro.

I giocatori dovranno indossare i panni di un membro degli Inkulinati, una fittizia setta medievale composta da illuminati (tra cui Dante Alighieri e la Morte) chiamati a darsi battaglia comandando una serie di creature disegnate con un inchiostro vivente.

L'obiettivo degli utenti è perciò quello di dare vita a una propria legione di bestioline cartacee per condurle contro gli eserciti nemici, anch'essi disegnate con l'ausilio di questo inchiostro vivente. Ogni animale antropomorfo sarà dotato di un proprio equipaggiamento da evolvere e padroneggiare, dagli asini d'assalto al gatto vescovo. I membri più eruditi della setta degli Inkulinati potranno sfruttare l'esperienza acquisita nelle precedenti battaglie schierando in campo dei mostri appartenenti al folklore, alla mitologia e alle superstizioni dell'Europa medievale, come draghi, viverne e chimere.

La fase Early Access/Game Preview di Inkulinati partirà il 31 gennaio 2023 su PC, Xbox One e Xbox Series X/S: sempre per il 31 gennaio è previsto l'ingresso dello strategico di Yaza Games nel catalogo del Game Pass. Il porting Switch di Inkulinati sarà disponibile sulla famiglia di console Nintendo al raggiungimento della versione 1.0, previsto indicativamente per metà 2023.