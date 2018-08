Inner Void annuncia Chef, un nuovo titolo manageriale di cucina

Lo sviluppatore indipendente Inner Void Games ha annunciato di essere al lavoro su Chef, un nuovo titolo manageriale di cucina in cui i giocatori possono imparare a cucinare, personalizzare il ristorante, progettare menu unici e creare ricette innovative.

Il gioco inizia con "qualche spicciolo, un ristorantino e un sogno ambizioso", dopodiché i giocatori sono liberi di intraprendere la strada che più desiderano in una vera esperienza sandbox. Il personaggio potrà essere liberamente personalizzato scegliendo tra diverse opzioni cosmetiche e più di 100 differenti abilità che definiranno il suo stile di cucina: carne, pesce, verdure, dolci, pasta, riso, spezie, cibo vegano o vegetariano, cucina sperimentale o tradizionale.

Il ristorante sarà pienamente personalizzabile: dalla disposizione dei tavoli al personale, passando per il design del menu. Sono previste 150 varianti per muri e pavimenti, e più di 200 oggetti posizionabili e colorabili singolarmente. Le scelte e decisioni manageriali daranno vita ad archi narrativi minori, mentre guadagnando reputazione sarà possibile partecipare a differenti contest culinari.

In cima alla notizia potete ammirare il trailer dell'annuncio mentre in calce trovate una serie di screenshot. Chef è attualmente in sviluppo per PC e verrà pubblicato su Steam entro la fine di quest'anno.