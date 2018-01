InnerSpace e 2064: Read Only Memories fra le novità della settimana su Xbox Store

Come ogni settimana, Larry "Major Nelson" Hyrb ci aggiorna con tutte le novità giunte sunel corso della settimana. Il marketplace di Redmond si arricchisce con la pubblicazione di nuovi giochi, di fasi beta, e con la disponibilità di nuovi pre-order digitali.

Di seguito, potete trovare tutti i nuovi giochi e i nuovi pre-order disponibili su Xbox Store. In aggiunta, vi segnaliamo la disponibilità per il download della Open Beta di Dragon Ball FighterZ che riprenderà domani, 18 gennaio.

Novità Xbox One

2064: Read Only Memories

Kerbal Space Program Enhanced Edition

InnerSpace

Flying Tigers: Shadows Over China

ACA NEOGEO The King of Fighters ’9

8 Artifex Mundi First Encounter Bundle

Preordini Giochi Xbox One

Scribblenauts: Showdown

Immortal Redneck

Metal Gear Survive Pre-Order Bundle Wulverblade

Asemblance

Fe

Little Triangle

Nella giornata di ieri, inoltre, sono stati svelati i nuovi Deals with Gold della settimana, con numerosissime offerte su videogiochi Xbox One e Xbox 360, tra cui citiamo Grand Theft Auto V, Pillars of Eternity, Rime, Halo 5: Guardians, e molti altri.