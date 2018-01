InnerSpace: osserviamo i primi 15 minuti di gameplay su Nintendo Switch

Quest'oggi il canale Youtubeha pubblicato un video gameplay che ci mostra i primi quindici minuti di, titolo basato sull'che spicca per l'ispirata direzione artistica. Il filmato è tratto dalla versione

I gioco era previsto inizialmente solo per PC, tuttavia in seguito al successo della campagna Kickstarter, PolyKnight Games ha stretto una partnership con il publisher Aspyr Media, ciò ha permesso al team di espandere il proprio progetto e procedere allo sviluppo sulle altre piattaforme. Lasciandovi alla visione del filmato in apertura di notizia, ricordiamo ai lettori di Everyeye che InnerSpace farà il suo debutto nel corso della prima parte del 2018 su PC (Windows, macOS e Linux), PlayStation 4,Xbox One e Nintendo Switch.