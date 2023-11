L'innocenza di Clara in un cosplay di Honkai Star Rail da Enju

Honkai Star Rail è un successo assoluto, con oltre un milione di download a pochi giorni dal rilascio ufficiale su PlayStation 5. Il nuovo titolo sviluppato dagli autori di Genshin Impact ha fatto centro, anche per quanto riguarda la community dei cosplayer. Honkai Star Rail è infatti molto popolare in questo ambito, con condivisioni quotidiane.

L'RPG gatcha free to play in chiave sci-fi di MiHoYo è uno di quelli che in quest'ultimo periodo sta facendo più rumore. I numeri fatti registrare da Honkai Star Rail sono sorprendenti, con l'utenza attiva che continua a crescere con il tempo. Dopo il debutto su PC e mobile, e poi di recente su PS5, l'obiettivo è ora l'approdo su console Microsoft e Switch.

I giocatori di Honkai Star Rail sono coinvolti con le novità dell'update 1.5, aggiornamento intitolato The Crepuscule Zone che oltre a proporre banner di personaggi a 5 e 4 stelle, introduce nuove missioni della storia principale, meccaniche di gioco ed eventi.

A catturare l'attenzione è tuttavia questo innocente cosplay di Clara da Honkai Star Rail. Clara è una ragazza molto timida rimasta orfana sin dalla tenera età. È accompagnata dall'antico mech chiamato Svarog e il suo desiderio è quello di avere una famiglia. Nell'interpretazione della cosplayer Enju viene trasmessa la calma che contraddistingue il personaggio, vestito con un mantello rosso che la ripara dal freddo.