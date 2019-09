Un inquietante bug di Red Dead Online non fa rimpiangere Undead Nightmare

Dopo l'inquietante risvolto horror di Undead Nightmare nel primo Red Dead Redemption, c'è chi si aspetta anche nel sequel del capolavoro di Rockstar Games, un DLC dai toni piuttosto spaventosi. Alcuni avevano addirittura rumoreggiato su un DLC di Red Dead Redemption 2 dedicato agli alieni.

Purtroppo per il momento non sembrano esserci grosse novità da questo punto di vista nel gioco, eppure se avete voglia di prendervi un bello spavento, probabilmente abbiamo il video che fa per voi.

Un utente di Reddit ha infatti scoperto un singolare bug del gioco durante le sue scorribande in Red Dead Online: come si può vedere dal video che vi mostriamo in calce alla news, il giocatore si è imbattuto in un inquietantissimo animale... privo di pelle.

La bestia, probabilmente un gatto troppo cresciuto, o in ogni caso un felino, giaceva a terra già scuoiata, per poi rialzarsi all'improvviso e riprendere vita, ma senza appunto la propria pelliccia, uno spettacolo che forse vorreste evitare, soprattutto se avete mangiato da poco.

Non sappiamo che fine abbia fatto il povero animale (noi probabilmente avremmo dato fuoco all'intero bosco in cui è stato ritrovato), ma nell'attesa di eventuali novità su un DLC horror di Red Dead Redemption 2, purtroppo al momento tocca accontentarsi di quel che passa il convento.

Che ve ne pare?