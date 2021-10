Un inquietante cosplay di Little Nightmares: Mono e Six pronti per un viaggio terrificante

Un'avventura silente quella di Six, una bambina avvolta in un impermeabile giallo che deve addentrarsi in luoghi sconosciuti e oscuri per sfuggire a esseri che vogliono mangiarla a ogni costo. La storia di Little Nightmares ha sbancato per quelle che erano le previsioni iniziali, portando così alla creazione di un videogioco sequel.

Tra pericoli ed enigmi, Six si fa poi accompagnare da Mono nella seconda avventura di Little Nightmares, un altro progetto che ha trovato l'interesse di una buona fetta di pubblico. Con il lancio su next gen con PS5 e Xbox Series X|S, molti altri giocatori hanno potuto utilizzare i due personaggi per superare gli ostacoli e arrivare alla fine del loro periglioso viaggio. Seppur su console per ora l'avventura si è conclusa, non vuol dire che qualcuno non abbia pensato di riportare Six e Mono in qualche forma.

Nik e Vyichi sono due cosplayer che hanno deciso di cimentarsi proprio sui personaggi di Tarsier Studios. Nella foto in basso con il cosplay di Six e Mono sono riconoscibilissimi i due personaggi senza volto, la prima con l'impermeabile giallo e il secondo con il sacchetto che gli copre il viso. Mano nella mano, passo dopo passo, si dirigono verso un sentiero misterioso e nebbioso. Un cosplay di Little Nightmares ben fatto e che ricorda le spietatezze del videogame.