Ecco l'inquietante Luna di Majora's Mask in Pokémon Spada e Scudo con una mod

La community dei modder lo sappiamo, è popolata da pazzi. Abbiamo visto nel corso del tempo modificare praticamente qualsiasi gioco e in qualsiasi maniera, e sebbene una delle più colpite in questo senso sia la saga di Resident Evil, anche quella dei Pokémon è una serie spesso presa di mira.

Pokémon Spada e Scudo ad esempio, nonostante sia già popolato di creaturine fantatiche di varia natura, non è sfuggito alla pratica di inserire personaggi presi magari anche dallo stesso franchise, o da altri brand videoludici.

Lo abbiamo visto ieri, quando qualche folle ha deciso di sostituire il personaggio di Machamp con quello di Ball Guy in versione Dynamax, regalandoci un combattimento bizzarro con questo personaggio enorme e sorridente, come potrete vedere nella nostra news.

Ma anche la mod che vi mostriamo oggi non scherza, dato che qualcuno ha ben pensato di rendere disponibile come pokémon giocabile, la Luna di Majora's Mask da The Legend of Zelda. Luna che, soprattutto nella sua forma gigamax è assolutamente inquietante. Guardare per credere.

Che ne pensate di queste aggiunte nell'ultima incarnazione del titolo Nintendo? Quali altri personaggi vedreste bene fare una "comparsata" con una mod nel gioco?

Nel frattempo, per approfondire, date un'occhiata alla nostra recensione di Pokémon Spada e Scudo.