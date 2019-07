L'inquietante Luna di Shadowkeep protagonista del nuovo video diario di Destiny 2

Dopo aver spiegato quanti e quali saranno i contenuti di Shadowkeep attraverso un confronto diretto con Rise of Iron, i ragazzi di Bungie realizzano un nuovo video documentario di Destiny 2 per parlarci (e mostrarci nel dettaglio) la Luna che esploreremo nell'espansione Ombre dal Profondo.

A detta degli sviluppatori statunitensi, i Guardiani che oseranno avventurarsi sulla Luna per fronteggiare l'ennesima minaccia aliena al Viaggiatore e all'intera razza umana dovranno fare appello a tutto il loro coraggio per avere la meglio sulle creature che popolano i corridoi di Shadowkeep.

Le severe architetture che dominano l'enclave aliena di Ombre dal Profondo e l'oscurità che avvolgerà l'utente saranno i tratti distintivi del lavoro artistico compiuto da Bungie per concretizzare la loro visione di un'espansione dai toni cupi, con missioni particolarmente cruente e sfide dall'elevato tasso di difficoltà. Non per niente, infatti, il team di Bellevue promette di offrirci una mappa dalle dimensioni più che doppie rispetto alla Luna esplorata nel primo Destiny.

Tutti gli sforzi profusi dagli autori americani serviranno a riconquistare il proprio pubblico e riuscire, magari, ad accogliere una nuova schiera di fan provenienti dagli universi ruolistici e dagli MMO, o almeno questo è il sogno accarezzato da Bungie con novità come quella delle Mosse Finali. Ci sarà persino spazio per armi tanto originali da comprendere al loro interno un insetto alieno, con nomi ancora più insoliti rispetto a quelli a cui siamo già abituati.

Prima di lasciarvi al nuovo video diario della Luna di Shadowkeep, vi ricordiamo che Destiny 2 Ombre dal Profondo uscirà il 17 settembre su PC, PS4 e Xbox One, oltreché su Google Stadia per quando saranno aperti i server del servizio in game streaming di Google, ovvero a partire dal mese di novembre.