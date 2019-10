L'inquietante realtà alternativa di Chernobylite nel trailer di lancio dell'Early Access

Gli sviluppatori polacchi di The Farm 51 confezionano un nuovo filmato di Chernobylite per prepararci all'uscita della versione Early Access su Steam del loro sparatutto horror venato di elementi ruolistici.

L'inquietante trailer di lancio della versione in Accesso Anticipato di Chernobylite ci mostra le realtà alternative prodotte dalla misteriosa forza soprannaturale che si aggira tra le rovine della Zona di Alienazione di Chernobyl. All'utente spetterà il compito di indossare i panni di un ricercatore che, incuriosito dagli spaventosi racconti degli abitanti dei villaggi limitrofi, si recherà nella zona di esclusione creata in conseguenza dell'esplosione della centrale nucleare di Chernobyl negli anni '80 per venire a capo dell'enigma.

La versione Early Access dell'ultima fatica a tinte oscure degli autori dell'apprezzata avventura Get Even sarà disponibile dal 16 ottobre su PC e comprenderà una vasta porzione della mappa open world della Zona di Alienazione, le missioni del primo capitolo della campagna principale (per un totale di otto ore di contenuti "narrativi") e tutta una serie di attività a cui partecipare attraverso l'esplorazione libera dell'ambientazione.

Nel nuovo video possiamo inoltre apprezzare gli sforzi profusi dagli sviluppatori europei nella realizzazione delle ambientazioni di Chernobylite appoggiandosi agli strumenti creativi dell'Unreal Engine 4 e a una tecnica di fotogrammetria digitale. La versione finale di questo horror in soggettiva è destinata ad approdare su PC a metà 2020: il successo del titolo ne determinerà il successivo lancio su PS4 e Xbox One, con vista sulla next-gen rappresentata da PS5 e Xbox Scarlett.