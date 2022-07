Inscryption: l'acclamato card game è stato classificato per PlayStation 4

Dopo aver superto quota 1 milione di copie vendute su Steam a gennaio 2022, dopo pochi mesi dalla release risalente ad ottobre, sembra proprio che Inscryption si stia preparando per sbarcare anche su console.

Attualmente disponibile esclusivamente su PC, il sorprendente Inscryption, l'ultima fatica firmata Daniel Mullins, è stato classificato in versione PlayStation 4 dalla rating board australiana. Sembrerebbe un chiaro segnale nei confronti di un imminente port del card game, che supererebbe così i confini PC per lanciarsi anche nel mondo console. Al momento non sono stati rilevati riferimenti alle eventuali edizioni per Xbox One o Nintendo Switch, ma non ci sentiamo di escludere che il titolo possa essere pubblicato su più console. Per tutti i dettagli del caso, sarà meglio attendere un annuncio da parte dell'editore Devolver Digital.

A seguito del successo commerciale ottenuto e dall'entusiasmo generato fra l'utenza di Steam, l'autore di Pony Island e The Hex ha continuato a lavorare al titolo pubblicando lo scorso marzo Kaycee’s Mod, una mini-espansione roguelike di Inscryption distribuita in via totalmente gratuita dallo sviluppatore.

Per saperne di più sul card game di Daniel Mullins e Devolver Digital, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Inscryption. Vi ricordiamo inoltre che, in caso siate interessati a provare con mano il gioco, potete scaricare la demo gratuita per PC visitando la sua pagina Steam.