Inscryption arriva su PS4 e PS5: data di lancio e preordine scontato con PS Plus

A breve distanza dall'avvistamento di una prima classificazione di una versione PlayStation 4 di Inscryption, spunta su PlayStation Store la conferma ufficiale dell'arrivo dell'acclamato Indie di Devolver Digital su console di casa Sony.

Esordito in origine in esclusiva su PC, Inscryption sarà presto disponibile anche su PlayStation 4 e PlayStation 5. A confermarlo è il negozio digitale dei due hardware videoludici, che indicano nel prossimo martedì 30 agosto 2022 la data di lancio del gioco. Gli appassionati possono peraltro già procedere con il preordine di Inscryption, accessibile tramite il link che vi riportiamo di seguito:

L'acclamato card game edito da Devolver Digital è proposto su PlayStation Store al prezzo di listino di 19,99 euro. Per i giocatori abbonati a PlayStation Plus, è tuttavia possibile procedere con il preordine ad un prezzo ridotto, con uno sconto del 10% che porta il costo del gioco a 17,99 euro.



Tra le produzioni indipendenti più apprezzate dello scorso anno, Inscryption è firmato dalla talentuosa mano di Daniel Mullins, già fattosi conoscere in precedenza dalla community videoludica per The Hex e Pony Island. Per maggiori dettagli su trama e gameplay del titolo, vi rimandiamo alla ricca recensione di Inscryption firmata dal nostro Andrea Sorichetti.