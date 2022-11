Inscryption: il card game arriva su Nintendo Switch, ecco la data di lancio

Tra gli annunci del Nintendo Indie World del 9 novembre trova spazio anche Inscryption, l'ibrido tra roguelike e card game che, dopo aver conquistato i giocatori PC e PlayStation, si preapara a fare il suo debutto anche su Nintendo Switch.

Dopo essere stato originariamente pubblicato su PC (via Steam, Epic Games Store, GOG e Humble Store) e console PlayStation, Devolver Digital e Daniel Mullins Games si apprestano a lanciare Inscryption sulla console ibrida della grande N il primo dicembre di quest'anno. Potete dare uno sguardo al card game in azione su Switch tramite il filmato che vi abbiamo riportato in apertura.

Dal creatore di Pony Island e The Hex arriva l'ultima dichiarazione d'amore ai videogiochi fondicervello e autodistruttiva. Inscryption è un'odissea fatta di cupe carte dark che fonde un roguelike deckbuilder, enigmi in stile escape-room e l'horror psicologico in un frullato di sangue. Ancora più oscuri sono i segreti iscritti sulle carte...

In Inscryption dovrai: Acquisire un mazzo di carte di creature del bosco tramite draft, chirurgia e automutilazione; Svelare i segreti che si celano dietro le pareti della capanna di Leshy; Imbarcarti in un'odissea inaspettata e profondamente inquietante.

Per ulteriori approfondimenti sul peculiare titolo firmato Daniel Mullins vi rimandiamo alla nostra Recensione di Inscryption.