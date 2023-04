Inscryption: il card game di Devolver disponibile a sorpresa su Xbox Series X|S e One

Senza alcun tipo di preavviso che ci avesse preparato alla notizia, ecco che Devolver Digital ha distribuito a sorpresa Inscryption sugli store Xbox. Disponibile dapprima su PC ed in seguito arrivato anche su PS5, PS4 e Nintendo Switch, il peculiare gioco di carte è da oggi disponibile anche dai possessori di Xbox Series X|S e Xbox One.

Inscryption è stata una delle sorprese più gradite di fine 2021, con il titolo firmato da Daniel Mullins (già autore di Pony Island e The Hex) che è riuscito sapientemente ad integrare un gameplay da card game ad una struttura roguelike. Nel corso del tempo l'esperienza si è ulteriormente arricchita con la pubblicazione della mini-espansione Kaycee's Mod che ha esteso ancor di più gli elementi tipici del genere roguelike.

"Dal creatore di Pony Island e The Hex arriva l'ultima dichiarazione d'amore ai videogiochi fondicervello e autodistruttiva. Inscryption è un'odissea fatta di cupe carte dark che fonde un roguelike deckbuilder, enigmi in stile escape-room e l'horror psicologico in un frullato di sangue. Ancora più oscuri sono i segreti iscritti sulle carte... In Inscryption dovrai: Acquisire un mazzo di carte di creature del bosco tramite draft, chirurgia e automutilazione; Svelare i segreti che si celano dietro le pareti della capanna di Leshy; Imbarcarti in un'odissea inaspettata e profondamente inquietante", recita la descrizione del gioco.

Potete da oggi acquistare Inscryption al costo di 19,99 euro sugli store di Xbox Series X|S e Xbox One. Per saperne di più, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Inscryption.