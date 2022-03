Inscryption: il gioco rivelazione accoglie la mini-espansione roguelike Kaycee's Mod

Dopo aver totalizzato oltre 1 milione di copie vendute a gennaio, Inscryption si è indubbiamente affermato come uno dei titoli più sorprendenti degli ultimi mesi. Il card game realizzato da Daniel Mullins (Pony Island, The Hex) si arricchisce da oggi con una mini-espansione che aggiunge una componente roguelike all'esperienza.

Già complesso da confinare in un preciso genere videoludico, Inscryption diventa anche un gioco roguelike con l'espansione denominata Kaycee’s Mod, già resa disponibile in fase Beta nelle scorse settimane su Steam.

Kaycee's Mod consente di ripetere all'infinito il primo segmento di Inscryption, ovvero una serie di battaglie con carte progressivamente più impegnative e contro un avversario spettrale e misterioso di nome Leshy. Il giocatore deve gestire il proprio mazzo facendo sacrifici, reclutando nuove unità e scegliendo percorsi da seguire su una mappa attraverso una foresta oscura.

Tuttavia, l'espansione fa molto di più che semplicemente rendere potenzialmente infinite le battaglie. Come già notato in fase Beta, ci sono nuove opzioni per aumentare la difficoltà di ogni partita, oltre a nuove carte e oggetti da usare in battaglia, un nuovo incontro finale e nuove informazioni da scoprire. C'è molto altro che è stato aggiunto nel corso della beta, come nuovi eventi sulla mappa e persino nuovi oggetti da indagare e approfondire. Per accedere alla modalità sarà necessario premere Maiusc+K+M quando siete nella schermata iniziale del gioco.

Per ulteriori approfondimenti sul peculiare card game di Mullins, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Inscryption.