Inserisce il proprio volto nell'editor di Monster Hunter World e il video diventa virale

Vi siete mai chiesti come sarebbe modificare il vostro volto con l'editor di Monster Hunter World ? Un utente ha provato a sperimentarlo sulla propria pelle pubblicando un video a dir poco esilarante su Twitter: vediamo il risultato finale.

Come potete vedere nel tweet riportato in calce alla notizia, l'utente otakapin_toybox ha inserito il proprio volto nell'editor di Monster Hunter World, adattando le proprie espressioni facciali in base alle opzioni di personalizzazione selezionate. Il risultato è davvero divertente, al punto che il video è stato condiviso così tante volte da aver superato le due milioni di visualizzazioni, un numero decisamente notevole.

Cosa ne pensate della trovata di otakapin_toybox?