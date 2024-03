Gli insetti vi trovano ovunque in Helldivers 2? Gli sviluppatori svelano il loro segreto

Se siete giocatori assidui di Helldivers 2, avrete sicuramente notato che i Terminidi (gli insetti giganti, per intenderci) possono scovare i loro bersagli in qualsiasi posizione e non c'è nascondiglio che tenga. Sembrerebbe che tale meccanica di gioco abbia un motivo ben preciso.

il content creator OperatorDrewski ha avuto il piacere di giocare con il game director Johan Pilestedt e l'head of product testing Patrik Lasota, i quali gli hanno svelato alcuni segreti dello sparatutto tra una missione e l'altra. Fra i vari argomenti toccati nel corso della chiacchierata, si è parlato anche della totale assenza di gameplay stealth, visto che creature come i Terminidi possono sempre raggiungere i giocatori, a prescindere dal loro posizionamento. Sembrerebbe che ciò sia dovuto al fatto che gli insettoni siano dotati di un discreto senso dell'olfatto, grazie al quale possono fiutare gli Helldiver senza particolari problemi.

Questo spiega quindi il motivo per cui i giocatori possono essere attaccati anche quando non ci sono Terminidi proprio di fronte a lui: ai mostruosi nemici provenienti dallo spazio è sufficiente sentire l'odore dei soltati della Super Terra per scoprirne la posizione e raggiungerli. Insomma, se siete in missione e vi trovate in difficoltà, è meglio evitare di nascondersi, poiché questa tecnica non vi servirà a nulla e verrete ugualmente attaccati da fiumi di insetti giganti pronti a divorarvi senza pietà.

In attesa di scoprire altre curiosità sul gioco più popolare del momento, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida su come sbloccare ed usare il mech in Helldivers 2 per PC e PlayStation 5. I giocatori hanno infatti completato con successo l'evento su Tien Kwan e hanno sbloccato i potenti ma fragili esoscheletri da combattimento.