Inside doveva essere esclusiva PlayStation, ma poi è intervenuto Phil Spencer di Xbox

Dopo il sorprendente successo riscontrato da Limbo, gli sviluppatori di Playdead si stavano concentrando sulla creazione del suo nuovo ambizioso progetto, Inside. Stando ad una testimonianza del co-fondatore dello studio Dino Patti, il titolo è stato molto vicino al diventare un'esclusiva PlayStation.

Nel corso del podcast Arkaden, Patti (che ora non fa più parte dello studio) ha rivelato come Playdead fosse disposta a rendere Inside un'esclusiva per qualsiasi piattaforma, a patto che si trattasse di un accordo a breve termine. Sony si è per prima rivolta al team con un'offerta ritenuta adeguata: "Ci è stato presentato un buon affare, e in un certo senso, sai, ci siamo stretti la mano e abbiamo detto: 'Okay, ci pare ottimo, potremmo farlo'", ha dichiarato Patti.

Tuttavia, Playdead ha ricevuto successivamente una telefonata nientemeno che da Phil Spencer. Xbox si è dimostrata fortemente desiderosa di stringere un accordo con gli autori di Limbo: "Ascolta, dobbiamo trovare un accordo con voi, cosa volete?", ha chiesto Spencer a Patti. "Beh, in realtà avremmo già trovato una buona soluzione", è stata la replica dello studio. "No, no, no, no, non stai capendo cosa ti sto dicendo. Posso far accadere qualsiasi cosa, cosa vuoi?", ha insistito Spencer.

Patti non ha rivelato i termini finali dell'accordo, ma sappiamo come Microsoft abbia successivamente annunciato Inside all'E3 2014. Il colosso di Redmond è stato anche responsabile di tutte le iniziative di marketing, si è occupato della promozione del gioco online e in varie fiere in-loco. Inside, quindi, fu pubblicato come esclusiva Xbox One il 29 giugno 2016, e poco dopo arrivò su PC, con la versione PlayStation 4 lanciata il 23 agosto. Alla fine, si è trattato effettivamente di un accordo a breve termine esattamente come richiesto e voluto da Playdead.