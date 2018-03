Inside: in arrivo una Collector's Edition da 375 dollari, cosa conterrà?

Giovedì 8 marzo apriranno i preordini per la misteriosa Collector's Edition di Inside , frutto di una collaborazione tra, produttore di sex toys e bambole gonfiabili e in lattice.

Una collaborazione decisamente inusuale, al momento non sappiamo cosa conterrà la Collector's Edition di Inside, iAm8Bit non ha voluto rivelare ulteriori dettagli, limitandosi a dichiarare che i preordoni saranno aperti fino all'8 giugno. Il contenuto è ancora avvolto nel mistero, così come la data di uscita della Limited Edition di Inside.

Inside è uno dei più acclamati progetti indipendenti degli ultimi anni, il gioco di Playdead è disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e iOS, presto in arrivo anche su Nintendo Switch.