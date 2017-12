Inside: il platform di Playdead uscirà su dispositivi iOS il 15 dicembre

, l'apprezzato action platformer di, software già protagonista dell'acclamato, uscirà su dispositivi iOS il 15 dicembre.

Il modello di commercializzazione si avvicinerà a quello adottato da Nintendo con Super Mario Odissey: il gioco, infatti, sarà scaricabile gratuitamente, ma presenterà la possibilità di acquistare in-game le diverse parti dell'avventura.

Inside è attualmente disponibile su PC, PS4 e Xbox One, mentre arriverà su iOS il prossimo 15 dicembre. Scaricherete il platformer per provarlo sui vostri dispositivi mobile? Ricordiamo che Inside è inoltre atteso su Nintendo Switch, piattaforma per la quale, però, non possediamo ancora una data di lancio. Playdead è al momento al lavoro su un nuovo progetto, mostrato in anteprima tramite un'immagine. Altri dettagli non sono purtroppo disponibili al momento.