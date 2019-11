All'Inside Xbox saranno annunciate le nuove IP di Rare e Obsidian, parola di analista

Le aspettative per la puntata speciale di Inside Xbox all'X019 sono alle stelle. Non potrebbe essere altrimenti, quando anche la stessa Microsoft lo ha pubblicizzato come "la più grande di sempre".

Sappiamo già che durante l'evento, oltre ai nuovi giochi per Xbox Game Pass, verranno annunciate anche nuove esclusive in sviluppo presso la famiglia di Xbox Game Studios, che nell'ultimo anno e mezzo ha dato il benvenuto a tanti nuovi studi di talento. Ebbene, secondo il noto analista di Niko Partners Daniel Ahmad, durante l'evento verranno annunciate anche le nuove IP di Rare e Obsidian Entertainment. Se ciò dovesse rivelarsi veritiero, allora l'Inside Xbox X019 si rivelerebbe davvero memorabile come anticipato da Microsoft.

Obisdian Entertainment è entrata nell'orbita degli Xbox Game Studios esattamente un anno fa. Dopo aver dato in pasto ai giocatori di Xbox One, PC e PlayStation 4 l'eccellente The Outer Worlds, ha spostato il suo focus solo ed esclusivamente sulle piattaforme di casa Microsoft. Rare, che negli ultimi tempi di è occupata di Sea of Thieves, fa parte della casa di Redmod dall'ormai lontano 2002 ed è stata associata ad una nuova IP più e più volte negli ultimi tempi. Che sia finalmente giunto il momento per scoprire cosa bolle in pentola presso i due studi di sviluppo? Lo scopriremo giovedì 14 novembre a partire dalle 21:00, quando inizierà la messa in onda della puntata speciale di Inside Xbox all'X019, che la redazione di Everyeye commenterà in diretta.

Daniel Ahmad è inoltre sicuro che verranno annunciate le date d'uscita di Bleeding Edge (Ninja Theory), Minecraft Dungeons (Mojang) e Wasteland 3 (InXile), altri prodotti targati Xbox Game Studios. Pare che tutte e tre saranno fissate nel corso del 2020. In totale ci sarebbero almeno sei giochi in uscita prima del lancio di Xbox Scarlett, previsto per il Natale del prossimo anno.