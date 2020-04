Inside Xbox annunciato per il 7 aprile: nuovi giochi Xbox Game Pass, Grounded e altro

A sorpresa, Larry "Major Nelson" Hryb ha annunciato che domani 7 aprile andrà in onda la prima puntata del 2020 di Inside Xbox, con gli ospiti che si collegheranno rigorosamente dalle proprie abitazioni a causa dell'emergenza Coronavirus.

Il responsabile delle comunicazioni ha specificato che il team di Xbox ha un bel po' di cose da svelare, a partire dai nuovi giochi di aprile per Xbox Game Pass. Da quando è cominciato il mese gli abbonati hanno già avuto l'opportunità di scaricare Totally Reliable Delivery Service e NieR Automata, ma è evidente che c'è dell'altro in serbo per loro. Anche se non sono previsti nuovi annunci per Xbox Series X, il Director of Program Management Jason Ronald parteciperà alla puntata per discutere delle specifiche di Xbox Series X rivelate recentemente.

I giocatori possono inoltre aspettarsi nuovi annunci del team ID@Xbox e informazioni aggiuntive su Grounded, gioco di sopravvivenza in prima persona cooperativo in sviluppo presso gli studi di Obsidian Entertainment, Gears Tactics, strategico prossimo all'uscita, e Sea of Thieves, che invece si appresta ad arrivare su Steam per la prima volta.

Le novità, in ogni caso, non si fermeranno qui. Per scoprire cos'altro c'è in serbo per noi dovremo attendere la messa in onda della nuova puntata di Inside Xbox, prevista alle ore 23:00 di domani 7 aprile sui canali Mixer, Twitch, YouTube, Facebook e Twitter del team Xbox.