Inside Xbox commentato in diretta su Twitch stasera dalle 23:45

Lo State of Play di Sony non è l'unico evento in programma per questa sera: a partire da mezzanotte Microsoft trasmetterà una nuova puntata di Inside Xbox e ovviamente la seguiremo in diretta su Twitch dalle 23:45!

La casa di Redmond ha promesso novità su Project xCloud (scopriremo la data di partenza ufficiale del servizio?) e Xbox Game Pass (con il probabile annuncio dei giochi in arrivo a ottobre), spazio anche ai dettagli sull'X019 Fan Fest di Londra ed a giochi come The Outer Worlds di Obsidian e Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, con una intervista all'attore Jon Bernthal. E chissà che non sia questa l'occasione giusta per annunciare il nuovo gioco di Batman Arkham!

Appuntamento dunque alle 23:45 di stasera (martedì 24 settembre) sul canale Twitch di Everyeye.it per seguire e commentare in diretta la nuova puntata di Inside Xbox in compagnia di Gabriele Carollo. Vi invitiamo a iscrivervi al canale per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione.