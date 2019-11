Inside Xbox: nuove IP di Rare e Obsidian, giochi per Game Pass e le altre novità dall'X019

In occasione della puntata odierna di Inside Xbox, trasmessa in diretta dall’XO19 di Londra, Microsoft ha annunciato diverse novità, tra cui tre nuovi giochi di Xbox Games Studios e altri quattro titoli in anteprima mondiale.

Nuovi giochi in arrivo per Xbox Game Pass

Sono stati svelati più di 50 giochi in arrivo su Xbox Game Pass, tra i quali Age of Empires II: Definitive Edition (PC), Age of Wonders: Planetfall (Console, presto per PC), Hearts of Iron IV: Cadet Edition (PC), LEGO: The Ninjago Movie Videogame (Console), RAGE 2 (Console, presto per PC), Remnant: From the Ashes (Console), The Talos Principle (Console & PC) e Tracks: The Train Set Game (Console & PC), disponibili già da oggi. Inoltre, tra i numerosi titoli in arrivo nel corso del 2020, il franchise Final Fantasy e The Witcher 3: Wild Hunt.

Novità per Project xCloud

Microsoft ha annunciato l’ingresso di oltre 50 nuovi titoli nella libreria di Project xCloud, tra cui Madden NFL 20, Devil May Cry 5 e Tekken 7. Per rispondere alle esigenze di tutti i giocatori e permettere a ciascuno di accedere dal dispositivo preferito, Microsoft ha inoltre dichiarato che, nel corso del 2020, introdurrà la possibilità di accedere a xCloud anche da PC Windows 10. L’azienda sta inoltre collaborando con numerosi partner per espandere ulteriormente la tipologia di dispositivi dai quali sarà possibile accedere al servizio. Infine, è stata confermata l’intenzione di portare nel 2020 la preview di Project xCloud in altri mercati, inclusi Canada, India, Giappone ed Europa occidentale.

Tell Me Why, la nuova narrative adventure di DONTNOD

Xbox Game Studios ha svelato Tell Me Why, una nuova ed esclusiva avventura narrativa di DONTNOD Entertainment in arrivo su Xbox One, PC Windows 10, Xbox Game Pass e Steam a partire dall'estate 2020. Lo studio di sviluppo è lo stesso di Life is Strange e presenta con Tell Me Why il primo eroe di videogiochi transgender. Una storia intima e vera che ha come protagonisti Tyler e Alyson Ronan, due gemelli che usano il loro straordinario legame per svelare i ricordi di un'infanzia amorevole ma travagliata. DONTNOD ha lavorato a stretto contatto con Microsoft e l'organizzazione no-profit GLAAD per dar vita alla personalità autentica.

Xbox Game Studios e Obsidian annunciano Grounded

Xbox Game Studios e Obsidian Entertainment hanno annunciato Grounded, un nuovo gioco di sopravvivenza co-op in prima persona che arriverà nella primavera del 2020 su Xbox One con Xbox Game Preview e Xbox Game Pass, sul Microsoft Store e su Steam. In Grounded, i giocatori sono ridotti alle dimensioni di una formica e hanno il compito di sopravvivere nel micro-mondo unico di un cortile suburbano. Usando oggetti di uso quotidiano, i giocatori dovranno costruire delle basi, raccogliere risorse salvavita e combattere contro gli abitanti ostili. Sarà possibile giocare a Grounded in single-player o in cooperativa con altre quattro persone, collaborando per completare le missioni o esplorare il mondo intricatamente dettagliato.

Rare annuncia la nuova IP Everwild e svela il prossimo aggiornamento per Sea of Thieves, The Seabound Soul

Rare ha annunciato di essere al lavoro sulla nuova IP Everwild. Il nuovo gioco donerà esperienze memorabili, coinvolgenti e significative da condividere con i giocatori di tutto il mondo.

Rare ha inoltre annunciato una nuova espansione per Sea of Thieves, The Seabound Soul, in arrivo il 20 novembre. Il gioco si amplia con una nuova avventura di Tall Tales, che vede protagonista il capitano Pendragon alla scoperta del mistero della temuta nave Ashen Dragon, per rivelare i segreti di una nuova e oscura minaccia. A supporto di questa nuova avventura, Rare propone nuove feature come le bombe a fuoco: queste munizioni esplosive possono essere lanciate o caricate in cannoni per scatenare il panico nei cuori degli equipaggi avversari sia in Adventure che nell’Arena. A questo si aggiungono nuovi riconoscimenti e cosmetici da guadagnare e comprare nell'Emporio dei pirati.

Svelato il primo trailer di Age of Empires IV

Lo studio World’s Edge ha mostrato il primo trailer gameplay di Age of Empires IV e un nuovissimo trailer di lancio per celebrare l’arrivo di Age of Empires II: Definitive Edition, che potrà essere giocato a partire da oggi su Xbox Game Pass, PC Windows 10 e Steam.