Inside Xbox: Microsoft annuncia la scaletta dell'evento della Gamescom 2019

I vertici della divisione Xbox di Microsoft si preparano alla Gamescom 2019 stilano la scaletta degli argomenti che verranno trattati durante la puntata speciale di Inside Xbox che sarà trasmessa in streaming a partire dalle ore 17:00 italiane di lunedì 19 agosto dagli stand della fiera di Colonia.

Nel corso del prossimo Inside Xbox che si terrà all'apertura della kermesse videoludica tedesca, Larry Hryb reindosserà il costume da supereroe verdecrociato di Major Nelson per intrattenere l'utenza di Xbox One con diverse video dimostrazioni e degli importanti annunci.

Il palinsesto di Microsoft per la Gamescom 2019 sarà particolarmente ricco di appuntamenti: durante la prossima puntata di Inside Xbox avremo infatti l'opportunità di ammirare per la prima volta il comparto multiplayer di Ghost Recon Breakpoint, la modalità Orda di Gears 5, delle scene di gioco inedite di Destiny 2 Ombre dal Profondo e un video di Empire of Sin.

A questi, si aggiungeranno poi dei video approfondimenti su una dozzina di altri videogiochi come PUBG, Battletoads, Age of Empires, Metro Exodus (presumibilmente con la presentazione dei DLC dell'Expansion Pass), Blair Witch, Vigor e Wasteland 3. Sempre durante l'Inside Xbox della Gamescom ci sarà l'annuncio di nuovi accessori e dei prossimi videogiochi che entreranno a far parte della ludoteca digitale degli abbonati a Xbox Game Pass. Appuntamento alle ore 17:00 di lunedì 19 agosto, quindi, per scoprire insieme a noi tutte le novità a tema Xbox provenienti dalla fiera videoludica di Colonia.