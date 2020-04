Inside Xbox: novità su The Last Campfire, Hotline Miami Collection e Atomicrops

Non solo i giochi di aprile di Xbox Game Pass e la data di lancio di Grounded: durante l'ultima punta di Inside Xbox Microsoft ha anche avuto modo di fornirci nuove informazioni sui giochi indipendenti del programma ID@Xbox.

Ampio spazio, innanzitutto, è stato dedicato a The Last Campfire, nuovo gioco pubblicato da Hello Games (studio responsabile di No Man's Sky), che si è mostrato per ila prima volta in un vero e proprio gameplay. Il filmato, che trovate in apertura di notizia, ci mostra le principali meccaniche di questa promettente avventura, in arrivo in estate, oltre che su Xbox One, anche su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

La puntata di Inside Xbox è inoltre servita per annunciare l'immediata disponibilità di Hotline Miami Collection per Xbox One. Il pacchetto, che come suggerisce il titolo include Hotline Miami e Hotline Miami 2: Wrong Number, è ora acquistabile al prezzo di 24,99 euro su Xbox Store. Infine, segnaliamo che Atomicrops verrà lanciato il prossimo 28 maggio su Xbox One, PC, Nintendo Switch e PlayStation 4. Si tratta di un simulatore agricolo roguelite in cui i giocatori devono coltivare e difendere l'ultima fattoria rimasta in un deserto post apocalittico.