Inside Xbox: nuovi annunci e sorprese nella puntata speciale di stanotte

Microsoft ha annunciato che a partire dalle ore 0:00 italiane dell'11 giugno andrà in onda una speciale puntata di Inside Xbox su Mixer, all'interno della quale verranno ospitati nuovi annunci e sorprese dall'E3 2019 di Los Angeles.

Come potete vedere a fondo pagina, l'annuncio è arrivato su Twitter insieme a un breve teaser con diversi indizi sui possibili annunci della puntata. Nella fattispecie possiamo vedere i loghi di diversi giochi come Gears 5, Vampire The Masquerade: Bloodlines 2, The Surge 2, State of Decay 2: Heartland, il nuovo Controller Elite, Star Wars Jedi: Fallen Order, Forza Horizon 4, Journey to the Savage Planet, Sea of Thieves e Halo Infinite.

La nuova puntata di Inside Xbox si presenta dunque come una prosecuzione della conferenza Microsoft E3 2019, occasione in cui è già arrivata la data di lancio di Gears 5, e la notizia che Halo Infinite debutterà insieme a Scarlett.

Per saperne di più sui nuovi annunci in arrivo, dunque, non rimane che attendere l'appuntamento con il nuovo episodio di Inside Xbox in programma questa notte.