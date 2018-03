Inside Xbox, il nuovo show mensile di Microsoft, debutterà il 10 marzo

Tramite un comunicato pubblicato quest'oggi su Xbox Wire,annuncia che il 10 marzo alle 21:00 (orario italiano) si terrà la prima puntata del suo nuovo show mensile online, intitolato

Ogni mese Inside Xbox ci proporrà interviste esclusive agli sviluppatori, anteprime dei titoli più attesi, gameplay e givaway, ci aggiornerà sulle novità più importanti delle ultime settimane e molto altro. Fra gli ospiti confermati troviamo Larry Hryb (a.k.a. Major Nelson), Graeme Boyd, Jeff Rubenstein, Alex Hebert e Lydia Ellery. Nella prima puntata vedremo Sea of Thieves all'opera in compagnia di alcuni sviluppatori di Rare e si parlerà di PlayerUnknown's Battlegrounds, Far Cry 5, Xbox Game Pass e delle prossime feature in arrivo su Xbox One. Appuntamento dunque al 10 marzo su Youtube, Twitch, Facebook e Mixer.