Inside Xbox: Project xCloud, Game Pass e tanto altro nell'evento del 24 settembre

Oltre all'attesissimo State of Play con The Last of Us 2, la sera di martedì 24 settembre sarà particolarmente ricca di novità anche per gli utenti PC e Xbox One: nella mezzanotte tra il 24 e il 25 settembre, infatti, andrà in scena una nuova puntata di Inside Xbox.

Ad alimentare le attese degli appassionati per questo importante appuntamento mediatico sono i curatori dei profili social di Xbox UK, con un tweet che svela alcuni dei temi che saranno trattati durante l'evento in streaming che avrà luogo domani notte.

Stando alla divisione britannica di Xbox, nel corso della prossima puntata di Inside Xbox assisteremo a uno show incredibilmente ricco di contenuti e di novità, con "enormi aggiornamenti" sulla piattaforma in game streaming di Project xCloud (sarà annunciata la data di apertura ufficiale del servizio?) e sui giochi destinati ad approdare su Xbox Game Pass (con, magari, il lancio del programma del Game Pass su Nintendo Switch o su altre piattaforme).

Sempre durante l'Inside Xbox che seguiremo su queste pagine a partire dalla mezzanotte tra il 24 e il 25 settembre, Microsoft promette di offrirci delle novità su Ghost Recon Breakpoint, sull'X019 Fan Fest che si terrà a Londra a metà novembre e su tanto altro. La redazione di Everyeye.it, naturalmente, seguirà l'evento per offrirvi la più ampia copertura mediatica sugli annunci che ci attendono sul palco dell'Inside Xbox di settembre.