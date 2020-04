Inside Xbox: seguite con noi su Twitch l'evento Microsoft del 7 aprile

Come avrete già letto sulle nostre pagine nel corso del pomeriggio di oggi, Microsoft ha annunciato a sorpresa l'arrivo di un nuovo Inside Xbox per domani, 7 aprile 2020. Come per tutti i principali eventi videoludici, anche noi di Everyeye seguiremo e commenteremo tutte le novità annunciate dal colosso di Redmond in diretta.

Nel caso in cui voleste quindi seguire con noi l'evento, potrete collegarvi sul nostro canale Twitch a partire dalle ore 22:45 per scoprire quelli che saranno i prossimi giochi in arrivo sul catalogo di Xbox Game Pass per PC e console e le nuove informazioni su Grounded, uno dei progetti attualmente in sviluppo presso Obsidian Entertainment, titolo acquisito di recente da Microsoft.

Vi ricordiamo che quella relativa al prossimo episodio di Inside Xbox è solo una delle tantissime dirette quotidiane che vi terranno compagnia in questi giorni di quarantena. Tra le dirette previste per domani, ad esempio, troviamo una live speciale interamente dedicata a Final Fantasy 7 Remake, una chiacchierata con Il Gatto sul Tubo e un paio d'ore in compagnia di GiornoGaming con la Closed Beta di Valorant, il nuovo sparatutto tattico in prima persona dei creatori di League of Legends e Teamfight Tactics.