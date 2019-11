Inside Xbox speciale X019 commentato in italiano dalle 21:00 del 14 novembre

Dal 14 al 16 novembre, nella Copper Box Arena di Londra si svolgerà l'X019 FanFest, evento annuale dedicato a tutti i fan del marchio Xbox. Per l'occasione, durante la prima giornata la casa di Redmond trasmetterà una puntata speciale di Inside Xbox, che si preannuncia imperdibile.

La redazione di Everyeye, ovviamente, non mancherà all'appuntamento, e la commenterà in diretta e in italiano fin dall'inizio, programmato per le ore 21:00 di giovedì 14 novembre. Dove? Ovviamente sul canale Twitch di Everyeye, al quale siete tutti caldamente invitati ad iscrivervi. Si tratta di un requisito indispensabile per poter interagire con gli altri membri della comunità e con i nostri redattori. Vi consigliamo inoltre di cliccare sul simbolo a forma di campanella per attivare le notifiche sui vostri dispositivi, così verrete avvertiti prima dell'inizio della diretta.

Stando a quanto anticipato da Microsoft, durante Inside Xbox saranno mostrati ben 12 giochi di Xbox Game Studios, tra i quali figureranno titoli in sviluppo per PC e dei progetti inediti che verranno annunciati per l'occasione. Scopriremo finalmente qualcosa su cosa bolle in pentola presso gli studi di Obsidian Entertainment? Staremo a vedere. Nel corso della trasmissione verranno inoltre annunciati i nuovi giochi di novembre di Xbox Game Pass per Xbox One e PC. Un appuntamento imperdibile al quale non potete assolutamente mancare!