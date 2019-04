Inside Xbox torna il 16 aprile: attese novità su Game Pass, E3 e FanFest

I curatori dei canali social di Microsoft confezionano un video per fissare a martedì 16 aprile, per le ore 23:00 italiane, una nuova puntata di Inside Xbox che si preannuncia ricca di sorprese e di rivelazioni per tutti i videogiocatori PC e Xbox One.

L'appuntamento di metà aprile di Inside Xbox promette infatti di aprire una finestra sull'E3 2019 e sulla prossima edizione del FanFest, il tutto condito da nuovi gameplay trailer esclusivi di RAGE 2, Sea of Thieves, Mortal Kombat 11, Warhammer Chaosbane e sulle competizioni eSport collegate al fenomeno sparatutto di Gears of War.

Sempre durante lo show che sarà presentato da Larry "Major Nelson" Hryb e trasmesso in streaming su YouTube e Twitch, la divisione Xbox di Microsoft si premurerà di annunciare una nuova serie di videogiochi retrocompatibili e di titoli destinati a entrare nel catalogo degli abbonati a Xbox Game Pass nella seconda metà del mese.

Nel corso dell'X018 FanFest organizzato a novembre, i vertici di Microsoft hanno annunciato l'acquisizione di Obsidian Entertainment, il progetto di Void Bastards, il supporto a mouse e tastiera su Xbox One e un ampliamento dell'offerta di Xbox Game Pass. Per scoprire cosa ha in serbo per noi Microsoft per il prossimo Xbox FanFest e per l'E3 2019, quindi, non ci resta che attendere il 16 aprile per seguire insieme a voi la nuova puntata di Inside Xbox.