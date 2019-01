Inside Xbox torna il 5 febbraio con uno sguardo a Crackdown 3 e Metro Exodus

Microsoft ha annunciato che Inside Xbox tornerà il 5 febbraio, con la prima puntata della seconda stagione che vedrà la presenza di "interviste esclusive, reveal, annunci e giveaway".

Durante la nuova puntata di Inside Xbox potremo dare uno sguardo approfondito a Crackdown 3 (in uscita il 15 febbraio) e ad altri titoli come Metro Exodus, Jump Force, Astronner, Journey to the Savage Planet, The Division 2, Mortal Kombat 11, Sea of Thieves e alle novità in arrivo su Xbox Game Pass.

Non è escluso che la prima puntata della stagione 2 dello show possa essere il luogo ideale per svelare anche i due rumoreggiati nuovi bundle Xbox One S dedicati ad Anthem e The Division 2, in arrivo rispettivamente a febbraio e marzo, inoltre scopriremo la lineup Xbox Game Pass del prossimo mese che dovrebbe includere sei giochi, di cui uno in arrivo domani, giovedì 31 gennaio.