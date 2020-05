Inside Xbox: annunci di giochi ottimizzati per Series X, teaser gameplay di AC Valhalla

L'evento Inside Xbox di oggi pomeriggio è certamente molto atteso dalla community e mentre c'è chi invita alla calma relativamente alle aspettative, Microsoft chiarisce con un Tweet un dettaglio importante sui giochi che verranno mostrati durante lo show.

Tutti i giochi che vedremo durante l'Inside Xbox saranno ottimizzati per Xbox Series X, per l'occasione è stato mostrato anche il logo ufficiale "Optimized for Xbox Series X", un piccolo badge che comparirà presumibilmente alla fine dei trailer e probabilmente anche sulle confezioni dei giochi, sebbene quest'ultima sia solo una supposizione.

Arriva inoltre un chiarimento sul gameplay di Assassin's Creed Valhalla, il produttore Ashraf Ismail ha parlato inizialmente di "gameplay trailer" salvo poi correggersi e specificare che oggi assisteremo ad un "in-game first look teaser" e non ad una demo di gameplay. Ubisoft mostrerà quindi solamente un video teaser delle meccaniche in-game ma non vedremo una demo giocata in presa diretta stile E3, come confermato dallo stesso Ismail rispondendo ad alcuni commenti su Twitter.

Seguite Inside Xbox sul canale Twitch di Everyeye.it dalle 15:00 di oggi pomeriggio, andremo in onda con due ore di anticipo per lasciare spazio a impressioni e aspettative sullo show, dalle 17:00 seguiremo la puntata insieme a voi, tenendovi compagnia per quasi tutto il pomeriggio. Non mancate!