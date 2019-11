Inside Xbox X019 interamente dedicato ai giochi! Project Scarlett focus del 2020

Mancano ormai circa ventiquattr'ore all'avvio dello speciale appuntamento organizzato da Microsoft in occasione dell'atteso Xbox Fan Fest 2019: quali saranno i contenuti dell'evento?

Ne parla sinteticamente Aaron Greenberg, responsabile Xbox Games Marketing presso la Casa di Redmond, tramite il proprio account Twitter ufficiale. Nel rispondere alla domanda di un utente del social network, quest'ultimo ha infatti ufficializzato che il focus principale dell'evento saranno i giochi. Esclusa invece la possibilità che dal palco dell'X019 possano giungere novità su Project Scarlett. La console next-gen targata Microsoft sarà invece protagonista nel corso del 2020. "[...] il prossimo anno è tutto per Project Scarlett, - scrive Greenberg - X019 è tutto per i giochi!". Questi ultimi saranno dunque i protagonisti indiscussi dell'imminente Inside Xbox: avete aspettative o speranze legate ad un titolo o ad una software house in particolare? Del resto, il team Microsoft ha già confermato che potremo vedere nuovi annunci per Xbox e PC nel corso dell'X019.



Cogliamo l'occasione per ricordarvi che la Redazione di Everyeye è pronta a tenervi compagnia durante l'evento. Potete gustarvi l'Inside Xbox speciale X019 commentato in italiano direttamente sul Canale Twitch di Everyeye: l'appuntamento per la diretta è fissato per le ore 20:30 di domani, giovedì 14 novembre, vi aspettiamo numerosi!