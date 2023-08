Gli insider: qualcosa cambierà per sempre la saga di Call of Duty

Secondo due insider, in particolare ProReborn e Ghost of Hope, entrambi noti all'interno della community della famosissima serie di videogiochi sparatutto, sta per succedere qualcosa a Call of Duty che lo cambierà per sempre. Il tenore delle loro dichiarazioni lascia pensare a un cambiamento negativo per i giocatori.

Partiamo dal tweet di ProReborn, che dice: "Sono appena venuto a sapere una notizia su qualcosa che è accaduto in CoD e Internet piomberà nel caos quando la cosa emergerà. Questo è tutto ciò che dirò". Il post si conclude con l'emoji di un cuore spezzato, che non lascia ben sperare.

Ai commenti allarmati che sono proliferati sotto al messaggio, l'autore ha risposto che non si tratta di niente di grave dal punto di vista di possibili scandali, morti, o drammi, ma che la notizia che ha appreso segnerà la fine di un'era del franchise tanto amato dai suoi giocatori.

A questo messaggio fa eco il video di Ghost of Hope, che si limita a dire di sapere qualcosa che ancora non può condividere con la community, onde evitare che gli hater lo sabotino. Naturalmente, è proprio la stessa cerchia di appassionati che ha iniziato a spremersi le meningi per capire a cosa i due insider si riferissero.

L'ipotesi più accreditata, ma ancora tutta da confermare in via ufficiale, è che Call of Duty possa diventare una serie completamente live service, tramutando la sua formula in quello che si definisce un Game as a Service (GaaS). Nel frattempo, però, sappiamo che Call of Duty Modern Warfare 3 sarà un gioco premium a prezzo pieno.