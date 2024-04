L'insider J0nathan ritratta i rumor su Far Cry 7: Cillian Murphy non sarà nel gioco

La giornata di ieri è stata ricca di rumor sull'annuncio di Far Cry 7 e Cillian Murphy come protagonista della prossima avventura Ubisoft. Però, a distanza di meno di un giorno dalle suddette indiscrezioni, l'insider ha ritrattato le sue dichiarazioni: Cillian Murphy non sarà presente in Far Cry 7, a discapito di quanto lasciato intendere prima.

In risposta al suo stesso post su X, j0nathan ha dichiarato quanto segue: "attenzione, non ho mai detto che Cillian Murphy sarebbe stato presente nel gioco. L'immagine significa qualcos'altro". L'utente fa riferimento ad un'immagine che, oltre ad aver dato il via a tutta una serie di speculazioni sul possibile annuncio imminente di Far Cry 7 (ancora da verificare), ha lasciato deliberatamente intendere un coinvolgimento del noto attore irlandese.

Il futuro del franchise videoludico targato Ubisoft è ancora avvolto dal mistero: per un leak Far Cry non è ancora finito e tornerà con due giochi nel 2025. Benché la fonte di quest'ultime indiscrezioni sia molto attendibile, ci sono ancora moltissimi interrogativi relativi a Far Cry 7 a cui bisogna ancora dare risposta. A questo punto, però, all'elenco di informazioni che attendono di essere confermate o smentite bisogna aggiungere quelle dell'insider j0nathan: l'annuncio di Far Cry 7 è dietro l'angolo? Inoltre, se Cillian Murphy non è presente nel titolo, qual è la correlazione tra la foto dell'attore e i rumor sul gioco Ubisoft?

