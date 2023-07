Per un insider, il prezzo della PS5 di Marvel's Spider-Man 2 sta per calare

Nelle ultime ore su Reddit si discute di un tweet che riguarda il bundle con Playstation 5 e DualSense a tema Marvel's Spider-Man 2. L'autore del post, con una semplice immagine e il simbolo dei dollari e dell'euro, sembra voler accennare a un calo di prezzo, o all'imminente annuncio del prezzo del pacchetto.

Secondo il popolo di Reddit, dato che il prezzo di vendita del bundle non è ancora stato ufficializzato, è improbabile che l'autore del tweet, billbil-kun, si riferisca a un potenziale calo di prezzo. Più plausibile, invece, che conosca il prezzo di vendita e voglia far capire che sta per essere ufficializzato.

Per molti un calo di prezzo sarebbe gradito, ma non c'è motivo di abbattere il prezzo di vendita prima ancora che il bundle venga rilasciato, ragion per cui teorizzano che semplicemente converrà semplicemente di più acquistare questo pacchetto anziché console + gioco separatamente.

Altri ancora sostengono che il simbolo del dollaro e dell'euro sul tweet significhino semplicemente che il bundle arriverà sia in America che in Europa, mentre i più arditi provano a formulare delle proprie previsioni, ipotizzando un costo di 619,99 € per la Console, 79,99 € per il Dualsense e 79.99 € per la Cover.

Una cosa è certa: c'è molta trepidazione attorno al gioco, che per alcuni fan si appresta ad essere uno dei migliori di questa generazione. Per di più, Insomniac ha promesso che al day one Marvel's Spider-Man 2 sarà più bello di quanto visto sinora.