Insider scatenato: FF9 Remake, Bloodborne Remaster, Starfield su PS5, TLOU 2 presto su PC

Silknigth è un fiume in piena in queste ore. Chi è Silknigth, direte voi? Si tratta dell'insider che ha svelato in anticipo l'annuncio della versione PC di Ghost of Tsushima per il 6 marzo, come effettivamente avvenuto nella giornata di ieri. Ma il leaker sembra essere bene informato anche su tanti altri giochi...

Iniziamo con Starfield, secondo le informazioni in possesso della fonte il gioco verrà pubblicato su PS5 tra novembre e dicembre 2024 inoltre Microsoft avrebbe grandi piani per pubblicare altri giochi Xbox su PlayStation e console Nintendo nel 2025. Curioso, perché proprio nelle scorse ore Jez Corden ha ribadito che Starfield per PlayStation 5 non è in sviluppo.

L'insider parla poi di vari progetti a tema God of War anche non legati direttamente a Santa Monica Studios, non è chiaro però se si riferisca a nuovi giochi di Kratos oppure alla tanto rumoreggiata serie TV di God of War. Spazio anche a Bloodborne, gioco che a suo dire "riceverà più di una semplice remaster" quando sarà il momento giusto, e chissà che il riferimento non sia al decimo anniversario che cadrà nel 2025...

Si continua poi con The Last of Us Parte 2 che "insieme ad altri giochi Sony" sarebbe vicinissimo all'approdo su PC. Infine, la bomba: Final Fantasy 9 Remake starebbe incontrando vari problemi, il progetto è ancora in sviluppo ma il team starebbe pensando a varie modifiche, di conseguenza potremmo non sentire parlare del gioco ancora per qualche anno.