L'insider Shpeshal Nick ha sentito parlare di un lettore esterno per Xbox Series X Refresh

Shpeshal Nick ha parlato di un lettore dischi esterno per Xbox che sarebbe attualmente in fase di progettazione, l'indiscrezione si inserisce nel filone del mega leak sulle nuove console Xbox in arrivo nel 2024/2025, con vari modelli in sviluppo privi di lettore ottico.

Xbox Series X Refresh avrà un design circolare e sarà completamente digitale, la console è conosciuta con il nome in codice Brooklin (scritto proprio così) ma Microsoft avrebbe in programma di lanciare anche un nuovo modello di Xbox Series S (Ellewood) e un terzo hardware identificato con nome in codice Uther. Caratteristica comune di queste tre console è quella di non avere un lettore ottico integrato, si parla dunque di piattaforme completamente digitali, tuttavia sembra che un drive esterno sia in fase di progettazione, così da permettere a chiunque sia interessato di acquistare il lettore separatamente.

Una strategia simile a quella di Sony con la nuova PlayStation 5, che consente di espandere PS5 Slim con un lettore Blu-Ray grazie al design modulare. Sono in tanti a ritenere superfluo il lettore dischi di Xbox Series X e c'è chi assicura di non averlo mai usato, del resto sia Xbox Series X che Xbox Series S (sopratutto, per ovvi motivi) sono due console votate al digitale, tanto che Walmart sta pensando di non vendere più giochi fisici per Xbox dal 2024.