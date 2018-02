Insidia: disponibili un nuovo Campione e uno speciale evento di San Valentino

A partire da oggi i giocatori di Insidia , strategico free-to-play del team italianoattualmente in Early Access su, potranno mettere mano a un nuovo Campione e partecipare a uno speciale evento di San Valentino.

Oggi è San Valentino e lo sviluppatore indipendente Bad Seed vuole fare un doppio regalo ai giocatori di Insidia: un nuovissimo Campione, Coma the Shadeslinger, e un evento esclusivo per il suo strategico a turni online, ora in Early Access su Steam e in uscita il 27 febbraio. Nel giorno degli innamorati, quest’evento parlerà di amore, no? No. Nel mondo di Insidia oggi si celebra la Guerra. E voi potrete ricevere una skin esclusiva di Coma, il nuovo Campione!

Cosa dovete fare? È semplice: lasciate un like sulla pagina Facebook ufficiale di Insidia e taggate in un post qualcuno con cui vorreste fare… la guerra. Avete mai sognato di combattere contro i vostri amici, cugini, colleghi o perché no, il vostro partner? Sfidateli e fateci sapere come va a finire.

Rapida e letale, Coma può sprigionare potenti attacchi concatenati a medio raggio. Tuttavia, questa pistolera deve scegliere attentamente il momento in cui ricaricare l’arma, per evitare di farsi cogliere impreparata e senza munizioni.

Abilità di Coma:

Trigger Happy (passiva): Coma spara un colpo di pistola ogni volta che un Campione nemico si sposta in una casella vicino a lei. Questa abilità passiva può attivarsi più volte durante ogni turno, almeno fino a quando Coma avrà proiettili a disposizione.

(passiva): Coma spara un colpo di pistola ogni volta che un Campione nemico si sposta in una casella vicino a lei. Questa abilità passiva può attivarsi più volte durante ogni turno, almeno fino a quando Coma avrà proiettili a disposizione. Reload : Coma ricarica un po’ di proiettili e recupera punti vita.

: Coma ricarica un po’ di proiettili e recupera punti vita. Barrage: Coma scarica la sua arma contro un singolo bersaglio, infliggendo un danno per ogni proiettile esploso.

Insidia è uno strategico a turni online. In veloci battaglie, due contendenti si affrontano controllando una squadra composta da quattro potenti eroi. Attraverso veloci ed emozionanti match, i giocatori saranno gradualmente introdotti a un tipo di tattica le cui regole sono facile da imparare ma con una profondità strategica che richiede maestria per essere padroneggiata. Insidia presenta un sistema di combattimento unico, basato su turni rapidi e simultanei ed un flessibile sistema di combo. Con un singolo ordine, impartito in una manciata di secondi, tutti gli eroi di una squadra possono combinare i propri poteri per raggiungere risultati spettacolari.

Ricordiamo che Insidia sarà disponibile su Steam il 27 febbraio 2018.