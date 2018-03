Insidia in diretta sui nostri canali oggi 10 marzo

Il protagonista indiscusso della trasmissione targatadi oggi pomeriggio è, il nuovo titolo free-to-play per PC degli italiani

La trasmissione andrà in onda a partire dalle ore 17:00 di oggi 10 marzo, come al solito sui nostri canali Twitch e YouTube. Siete caldamente invitati ad iscrivervi, in modo da ricevere una notifica poco prima dell'inizio della diretta. La registrazione, inoltre, è fondamentale per poter interagire con gli altri membri della community in chat e con la redazione.

Insidia è un gioco di strategia a turni caratterizzato da battaglie rapide e frenetiche. L'intenzione è quella di "garantire un’esperienza veloce e galvanizzante", come dichiarato da Jacopo Musso, CEO di Bad Seed. Le squadre sono composte da quattro campioni, scelti da una lista di cavalieri, violenti teppisti, strani mutanti e altri sopravvissuti di un mondo fantasy post apocalittico. È incluso un sistema di combo, grazie al quale è possibile lanciare colpi devastanti combinando le abilità dei campioni. Ai giocatori, oltre a combattere, è anche richiesto di conquistare dei punti critici campo di battaglia.

L'appuntamento è fissato per oggi pomeriggio alle 17:00, non potete assolutamente mancare! Se avete domande sul gioco, non esitate a farle alla nostra redazione durante la diretta.