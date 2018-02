Insidia, il nuovo gioco del team italiano BadSeed arriva su PC il 27 febbraio

, sviluppatore indipendente di titoli comeannuncia che, gioco di duelli a turni online completamente free to play, sarà disponibile dal 27 febbraio su Steam.

Dopo 23 settimane di Accesso Anticipato e 23 aggiornamenti settimanali sviluppati anche grazie al supporto della community, Insidia è finalmente pronto a lasciare la fase Beta! Il gioco sarà disponibile per PC, Mac, SteamOS e Ubuntu. Grazie alle sue peculiari caratteristiche, Insidia è stato selezionato per essere presente sin dal lancio su FaceIT, piattaforma leader per giocatori competitivi con quasi 10 milioni di utenti. A partire dal giorno d’uscita, Insidia garantirà tornei regolari su FaceIT, con sfide adatte per ogni tipologia di utente e fantastici premi per chi sarà in grado di dominare il gioco e gli avversari!

Insidia è uno strategico a turni online. In veloci battaglie, due contendenti si affrontano controllando una squadra composta da quattro potenti eroi. Attraverso veloci ed emozionanti match, i giocatori saranno gradualmente introdotti a un tipo di tattica le cui regole sono facile da imparare ma con una profondità strategica che richiede maestria per essere padroneggiata. Insidia presenta un sistema di combattimento unico, basato su turni rapidi e simultanei ed un flessibile sistema di combo. Con un singolo ordine, impartito in una manciata di secondi, tutti gli eroi di una squadra possono combinare i propri poteri per raggiungere risultati spettacolari.