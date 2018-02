Insieme al remaster di Dark Souls arriverà anche un nuovo fumetto

ha annunciato che pubblicherà un nuovo fumetto di Dark Souls a breve distanza dal Remastered del primo capitolo in arrivo il 25 maggio su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Il fumetto si intitoleràe sarà composto da 4 numeri.

Dark Souls: The Age of Fire sarà scritto da Ryan O'Sullivan (già autore di Void Trip e Warhammer) e illustrato da Anton Kokarev (artista dietro i fumetti di Assassin's Creed), con l'idea di raccontare da una nuova prospettiva le leggende dei Silver Knights. L'uscita del primo volume è attesa per il 16 maggio al prezzo di 4 dollari: nel frattempo possiamo dare uno primo sguardo alle copertine e ad alcune tavole illustrate (le immagini sono riportate nella galleria a fondo pagina).

Cosa ne pensate?