Insomniac risponde a polemiche sul prezzo di Marvel's Spider-Man 2 in rapporto alla durata

Sulle pagine della BBC, Insomniac è intervenuta in risposta alle polemiche generatesi sul rapporto prezzo/durata di Marvel's Spider-Man 2. L'accusa principale è che, dato il numero di ore necessarie per portarlo a termine o platinarlo, il costo di 79,99 EUR è eccessivo.

La polemica è nata dopo il primo platino di Marvel's Spider-Man 2 dei giorni scorsi, sbloccato in circa 30 ore, con successivi giocatori che sono riusciti a ottenerlo anche in 26 ore. A spendere alcune considerazioni sulla questione sollevata dalla community è il Senior Creative Director di Insomniac, Bryan Intihar.

"Per noi, tutto dipende dall'esperienza che vogliamo offrire e dalla qualità che vogliamo raggiungere. Ovviamente c'è un certo livello di «ehi, qualcuno spenderà tutti quei soldi per un gioco», quindi vogliamo dare loro un'esperienza che ne vaga la pena", ha commentato nel corso dell'intervista.

"Il nostro compito è assicurarci che, a prescindere dal tempo impiegato, si percepisca che il gioco vale quei soldi, vale quell'investimento."

In linea di massima, la storia di Marvel's Spider-Man 2 richiede circa 15 ore per essere conclusa. Chi desidera completare tutto al 100% e sbloccare il trofeo di platino, potrà raddoppiare questa soglia. Insomniac, inoltre, ha già anticipato che un prossimo aggiornamento introdurrà il Nuovo Gioco + in Marvel's Spider-Man 2.