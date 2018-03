Insomniac: abbiamo scelto noi di fare un gioco su Spider-Man, nessuna imposizione da Sony

Durante una recente intervista pubblicata sulle pagine di Kotaku, Ted Price diha svelato alcuni retroscena riguardo la nascita del progettoper PS4, confermando come il gioco sia stato sviluppato per preciso volere dello studio.

A tal proposito, Ted Price fa sapere che: "Sony Interactive Entertainment è venuta da noi chiedendoci se volessimo sviluppare un gioco basato su un personaggio Marvel. Abbiamo acconsentito e sia Sony che Marvel ci hanno lasciati totalmente liberi di scegliere... e noi abbiamo scelto Spider-Man."

Ricordiamo che Spider-Man per PlayStation 4 è ancora privo di una data di lancio, acuni rivenditori suggeriscono l'arrivo del gioco per fine settembre mentre c'è chi parla di ottobre come mese prescelto per il debutto dell'Uomo Ragno su PS4. Al momento, Sony e Insomniac non hanno ancora annunciato nulla riguardo la finestra di lancio, fissata per un generico 2018.