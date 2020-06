Insomniac: accuse di molestie anche per gli autori di Spider-Man Miles Morales

Sembra proprio che quanto accaduto a Chris Avellone negli ultimi giorni abbia dato il via ad una lunga serie di tweet in cui vari dipendenti dell'industria videoludica stanno confessando episodi spiacevoli legati al posto di lavoro. Tra questi c'è anche Insomniac Games, la software house al lavoro su Marvel's Spider-Man Miles Morales per PS5.

Il primo ad accusare il team di sviluppo acquisito di recente da Sony è stato Sol Brennan, il quale ha dichiarato di aver mollato il lavoro proprio per via del trattamento che veniva riservato alle dipendenti di sesso femminile all'interno dell'azienda. L'ex Insomniac parla di tre elementi che avrebbero negli anni avuto atteggiamenti sgradevoli verso le donne dell'azienda: due di questi non lavorano più nella software house (uno si sarebbe licenziato, l'altro sarebbe stato allontanato per comportamenti sempre più gravi e frequenti) e un terzo fa attualmente parte del team. Tra gli elementi non facenti più parti dell'azienda sembra esserci Edgar Vargas, vecchio coordinatore delle risorse umane. Secondo Brennan sarebbero diverse decine le donne che hanno subito molestie e, a dargli ragione, sono i tweet di altri sviluppatori e sviluppatrici come Dahlia Hegab e Xavier Coelho-Kostolny.

Brennan ha però tenuto a precisare che questo genere di atteggiamenti non coinvolge la totalità dei dipendenti del team e che quando qualcuno ha provato a manifestare disappunto nei confronti di questi comportamenti è stato appoggiato anche da altri sviluppatori. Insomma, non bisognerebbe fare di tutta l'erba un fascio.

Proprio qualche minuto fa è arrivata anche la risposta ufficiale da parte di Insomniac, che lascia intuire che lo sviluppatore accusato di molestie non fa più parte dell'azienda:

"Siamo a conoscenza delle accuse mosse nei nostri confronti da un ex-impiegato tramite Twitter e abbiamo preso dei provvedimenti verso alcuni dipendenti che, per ragioni legali e di privacy, non renderemo pubbliche. Ci consideriamo un luogo di lavoro che promuove in maniera attiva la diversità, l'inclusione e l'uguaglianza tra tutti gli esseri viventi e continueremo a farlo ogni singolo giorno."

In attesa di scoprire ulteriori sviluppi della vicenda, vi ricordiamo che anche alcuni dirigenti Ubisoft sono stati accusati di molestie.