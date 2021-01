Insomniac acquista John Sweeney da Naughty Dog: ha lavorato a TLOU 2 e Uncharted 4

Per lo sviluppo dei prossimi giochi in cantiere presso la software house autrice di Marvel Spider-Man e Spider-Man Miles Morales, ci sarà anche John Sweeney a fornire il suo personale supporto: Insomniac Games ha infatti assunto l'ormai ex Art Director di Naughty Dog.

Sweeney ha ricoperto un ruolo primario all'interno di Naughty Dog in oltre otto anni di carriera, avendo preso parte alla realizzazione di titoli di grande successo quali The Last of Us (compreso il DLC Left Behind), Uncharted 4 e The Last of Us Parte II, donando una forte impronta ad ognuno di questi titoli sotto il profilo tecnico-artistico. Durante gli ultimi mesi, lo sviluppatore aveva anche mostrato un interessante concept art che sembrava potesse appartenere al prossimo gioco di Naughty Dog per PS5, ma chissà che a questo punto non possa diventare materiale utile per i nuovi progetti di Insomniac Games.

Il trasferimento di Sweeney è avvenuto in realtà lo scorso novembre, ed è stato segnalato soltanto tramite la bio dello sviluppatore su Twitter e nelle note del suo profilo Linkedin. L'operazione è dunque avvenuta poco prima del riassestamento di Naughty Dog che, tra le altre cose, ha visto Neil Druckmann, director del controverso The Last of Us Parte II, promosso al ruolo di vicepresidente della software house di proprietà di Sony Interactive Entertainment.